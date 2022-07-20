Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) 99 sözleşmeli personel alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ