Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 20.06.2022, 20:40
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca Öğretim Üyeleri istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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