Çotanak Stadyumu'ndaki mağazalar kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 21.03.2022, 22:16
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çotanak Stadyumu'nda bulunan 36 mağazayı kiraya verecek.
Stadyumun zemin katındaki 23 mağaza, Çotanak Spor Kompleksleri içerisinde yer alan Çotanak Yüzme Havuzunun zemin katında bulunan 12 mağaza ile Stadyumun kuzeydoğusunda yer alan 342 metrekarelik mağazanın kiralama ihalesi 28-29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
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