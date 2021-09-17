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Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek

Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek.
Çıralı - Yanartaş mola noktası ve tur güzergahı kapı girişi ve büfe işletmeciliğini kapsayan ihalede Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemeleri (peyzaj) yapıldıktan sonra işletilme hakkı verilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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