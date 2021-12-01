Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın dizi
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk...
İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu
İşletmelere 20 milyar liralık destekte...

Çin'de yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 91 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Çin'de yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların tamamı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde saptandı.

Yurt içi kaynaklı vaka sayısı 2 Kasım'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Bölgede pazardan bu yana tespit edilen vaka sayısı 132'ye yükseldi. Vakaların yüzde 70'inden fazlası Mancouli şehrinde görüldü.

Mancouli'de yaşayanların şehri terk etmesi yasaklandı, kamuya açık bazı yerler geçici süreyle kapatıldı, konteynerde muhafaza edilmeyen ihraç mallarının demir yoluyla nakliyatı durduruldu.

Öte yandan son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 22 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 824 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 868 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.