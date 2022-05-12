Cihanbeyli Belediye Başkanlığı'ndan taşınmaz satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, ilçe genelinde 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma ile satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ