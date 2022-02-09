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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 422 sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alacak. Başvurular 8 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranı kullanılarak gerçekleştirecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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