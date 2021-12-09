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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 Sözleşmeli Personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 170 adet sözleşmeli personel alacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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