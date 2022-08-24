Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü'nden turizm ve konut arsası satış ihalesi yapılacak

KAMU HABERLERİ 24.08.2022, 20:03
Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü'nden turizm ve konut arsası satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, 16 Eylül mahallesindeki 2.055 metrekare turizm arsası ile Dalyan mahallesindeki 522 metrekare konut arsasını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklifle satışa sundu. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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