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Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek. "Çeşme İlçe taksi” plakası ihalesine katılmak isteyen kişilerin istenen belgeleri 4 Ağustos 2021 saat 12.00'ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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