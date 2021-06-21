Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Orman Genel Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğünce el konulan, ilandaki nitelikleri belirtilen taşınır malların (Yivsiz Av Tüfekleri, havalı tüfek ve araçlar) ihale yoluyla satışı yapılacak. haleye katılacak isteklilerin, ilanda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor
21 Haziran 2021 Pazartesi 22:28