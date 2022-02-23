ÇAYKUR işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına noter kurası ile 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye), Rize Cumhuriyet Çay Fabrikası'na 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikası'na 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü'ne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ