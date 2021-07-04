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Çayıralan Belediyesi 3 memur alımı yapacak

Çayıralan Belediyesi 3 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çayıralan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  ve  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla “Zabıta Memuru” ve “Memur” alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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