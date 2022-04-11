Çankırı Belediye Başkanlığı daire satış ihalesi yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çankırı Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 3 adet daireyi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklifle satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ