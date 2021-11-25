Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Çankaya Belediyesi, mülkiyetindeki konut ve arsaların satışı için ihale düzenleyecek. 7 adet konut ile 11 adet arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla yapılacak. İhale 23 Aralık 2021 tarihinde Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Çankaya Belediyesinden taşınmaz satış ihalesi
25 Kasım 2021 Perşembe 19:42