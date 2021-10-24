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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  657  Sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesinde belirtilen  genel  şartlar,  10/07/2018  tarih  ve  30474  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  Sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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