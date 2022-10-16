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Çanakkale Lapseki'de 2.650 m² 1/2 hisseli tarla icradan satılacak
KAMU HABERLERİ 16.10.2022, 21:36
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|Akşam
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|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
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|9
|20
|3. Beşiktaş
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|4. Konyaspor
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|5. Trabzonspor
|10
|18
|6. Fenerbahçe
|8
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|9
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|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
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|15
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|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Karagümrük
|9
|9
|13. Giresunspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|9
|8
|15. Ankaragücü
|8
|7
|16. Sivasspor
|9
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
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|9. Tuzlaspor
|9
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|11. Manisa FK
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|9
|8
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|6
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|6
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
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|9
|19
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|10
|15
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|10
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|9
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|10
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|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
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|9
|17
|7. Valencia
|9
|14
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|8
|12
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|7
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