Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona survivor salgın koronavirüs
Türkiye'de 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 5 bin 261 kişinin...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak
Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı
Ülke genelinde bir haftada 5,1...
Erdoğan: Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir
Erdoğan: Türkiye, dün olduğu gibi...

Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  ve  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.