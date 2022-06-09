BUSKİ su kaynaklarını kiraya verecek
KAMU HABERLERİ 09.06.2022, 21:34
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (BUSKİ), İnegöl ilçesi Çiftlik ve Kestel ilçesi Sayfiye mahallelerinde bulunan kaynak sularını BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 5 yıllığına kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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