Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
KAMU HABERLERİ 30.05.2022, 21:54
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 55 adet vakıf taşınmazını 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 16 Haziran 2022 tarihinde kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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