Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak
KAMU HABERLERİ 18.05.2022, 21:07
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteye bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|35
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|38
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|O
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