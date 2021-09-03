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Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 16. günün mesai saati bitiminde sona erer.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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