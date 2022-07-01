Bursa'da ATM yapım ve kiralama ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 120 adet ATM kurulması ve on yıllığına İşletilmesi için ihale düzenleyecek. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 20 Temmuz 2022 günü saat 11:30’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ