Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
KAMU HABERLERİ 08.03.2022, 21:23
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve İnegöl ilçelerinde çalışmak üzere Ticari Servis (S) Plakaları satışa çıkarıldı.
Gemlik'te 17 adet, Orhangazi'de 25 adet, İnegöl'de ise 91 adet olmak üzere toplam 133 adet Ticari Servis (S) Plakası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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