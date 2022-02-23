Burhaniye Belediye Başkanlığı zeytinlikleri kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Burhaniye Belediye Başkanlığı tarafından üç adet zeytinlik 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek. İhale, Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 8 Mart 2022 günü saat 10.00’da yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ