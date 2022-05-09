Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 09.05.2022, 20:47
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 10 öğretim üyesi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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açık
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|34
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|34
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|34
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|35
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|45
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|44
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|42
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|34
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|34
|41
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|34
|38
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|O
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|35
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|34
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|35
|22
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|2. Barcelona
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|69
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|65
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