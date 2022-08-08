Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
KAMU HABERLERİ 08.08.2022, 22:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere 209 adet sözleşmeli personel alacak.
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|3
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|1
|3
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|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
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|1
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|1
|1
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|0
|0
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|O
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
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|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
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|16. Sakaryaspor
|0
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|0
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|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
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|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|7. Elche
|0
|0
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|0
|9. Getafe
|0
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|0
|0
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|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0