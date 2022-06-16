Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 16.06.2022, 23:12
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca 8 Araştırma Görevlisi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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