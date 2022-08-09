Bitlis'te stadyum yapım ihalesi yapılacak
KAMU HABERLERİ 09.08.2022, 23:32
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kent merkezinde yaptırılacak 5 bin kişilik stadyum için yapım ihalesi düzenleyecek. İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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