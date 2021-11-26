Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ahlat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait kamu lojmanlarını satışa sundu. İhale, 2 Aralık 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile Ahlat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ