Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 06.08.2022, 19:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|0
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|0
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|0
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