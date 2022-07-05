Biruni Üniversitesi 94 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Biruni Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili maddeleri uyarınca 94 öğretim üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ