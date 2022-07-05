Biruni Üniversitesi 94 Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 05.07.2022, 22:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Biruni Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili maddeleri uyarınca 94 öğretim üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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