Biruni Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Biruni Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 52 Öğretim Üyesi alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ