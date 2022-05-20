Biruni Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi Alacak
KAMU HABERLERİ 20.05.2022, 22:21
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Biruni Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 52 Öğretim Üyesi alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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|35
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|36
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|36
|60
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|36
|58
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|36
|57
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|36
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|36
|49
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|35
|48
|13. Gençlerbirliği
|35
|48
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|36
|45
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|35
|45
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|35
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|41
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|35
|38
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|12
|Takımlar
|O
|P
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|37
|90
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|71
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|37
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|14. Aston Villa
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|45
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|40
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|39
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|35
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|37
|35
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|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
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|1. Real Madrid
|38
|86
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|73
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|37
|68
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|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
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|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
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|37
|55
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|47
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|39
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