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Biruni Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin    2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanunu'nun    ve    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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