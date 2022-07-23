Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 23.07.2022, 22:31
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|0
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