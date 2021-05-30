Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs survivor salgın corona
Türkiye'de 6 bin 493 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 493 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayına ilişkin...
Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak
Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın,...
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı...

Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ile   Bingöl   Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.