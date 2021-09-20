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Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere bulunan tarım arazileri ihaleyle satılacak

Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere bulunan tarım arazileri ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçelerinde bulunan 69 adet tarım arazisini satışa çıkardı.  İhale 5 Ekim 2021 tarihinde Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacak. Şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 9. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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