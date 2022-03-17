Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilişim Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

