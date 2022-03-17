Bilecik'te Hazine taşınmazları satışa çıktı
KAMU HABERLERİ 17.03.2022, 23:22
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bilecik Milli Emlak Müdürlüğü, 26 adet kamu lojmanı ile 16 adet arsa ve tarlayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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