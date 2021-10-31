Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın turizm geliri
Türkiye'de 23 bin 948 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 948 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı...
İstanbul Havalimanı 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı
İstanbul Havalimanı 3 yılda 103,5...
e-Devlet Kapısı'nda 2022 hedefi 60 milyon kayıtlı kullanıcı
e-Devlet Kapısı'nda 2022 hedefi 60...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel alıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.