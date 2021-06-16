Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bilecik Belediyesine ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ