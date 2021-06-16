Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs korona corona
Milliler ikinci maçında Galler'e yenildi
Milliler ikinci maçında Galler'e yenildi
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 doz aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte...
35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz
35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız...
AA Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumunu görüntüledi
AA Marmara Denizi dibindeki yoğun...

Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bilecik Belediyesine ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif işyerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.