Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın survivor
Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı
Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı
TESK'ten şoför esnafı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim talebi
TESK'ten şoför esnafı için köprü...
Derbinin kazananı Galatasaray
Derbinin kazananı Galatasaray
Son yıllarda ülkemizi hedef alan saldırıların hiçbiri unutmayın tesadüfi değildir
Son yıllarda ülkemizi hedef alan...
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 897 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 7...

Bilboard reklam panoları kiraya verilecek

Bilboard reklam panoları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre. Rize Belediyesi Mülkiyetindeki/ hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden 50 adet ışıklı billboard, 50 adet ışıksız billboard, 10 adet mega light, 3’ü hareketli 38’i sabit 41 adet raket ve 100 adet otobüs bekleme durağı reklam ünitelerine ilave olarak şartname dahilinde 10 adet otobüs bekleme durağı ve 1 adet çift yönlü ayaklı Led ekran yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile 65.500,00 TL+KDV aylık muhammen kira bedeli ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.