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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İlana başvuracak adayların; *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer  alan  genel  ve  özel  şartları  taşıyor  olması  ve  belirtilen  başvuru  tarihleri  arasında  aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü- İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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