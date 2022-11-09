Beyoğlu'nda 463,09 m² otopark mahkemeden satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ