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Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 memur alacak

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri, KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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