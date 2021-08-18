Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona İlyas keçeci survivor
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş...
Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz
Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık...
Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 10 PKK'lı...
12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için aşı tanımlaması yapıldı
12 yaşından büyük ve kronik...

Beykoz Üniversitesi 40 Akademik Personel alacak

Beykoz Üniversitesi 40 Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Beykoz Üniversitesine Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak. İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.