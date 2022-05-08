Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ