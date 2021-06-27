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Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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