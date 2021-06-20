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Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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