Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar deniz GROHE İstinye Türkiye Patent Hareketi ve Adres Patent değer kaybı
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin...
Benzinde 25 kuruş indirim
Benzinde 25 kuruş indirim
RTÜK 4 yayın kuruluşuna yaptırım uyguladı
RTÜK 4 yayın kuruluşuna yaptırım...
Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki...

Beykent Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak

Beykent Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 5 Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.